Кинофестиваль «Кино на службе Отечеству» пройдет в Музее Победы 20–25 февраля

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Согласно поручению президента России, в период с 20 по 25 февраля в Музее Победы состоится первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 14 февраля.

— Мы рады, что Музей Победы станет площадкой такого значимого кинофестиваля. Впервые в нашей стране пройдет кинофорум, который посвящен современным героям России — участникам специальной военной операции, — сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

Гости фестиваля смогут посетить показы порядка 30 фильмов и творческие встречи с их создателями. Мероприятие откроет картина «Отважные» режиссера Олеси Шигиной, которая расскажет о героизме участников СВО.

14 февраля стартовал очный этап образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы». Участниками проекта станут более семи тысяч кадетов из Москвы. На очном этапе школьники выступят с творческими номерами.

До этого в Музее Победы состоялась торжественная церемония передачи трех книг издания «Солдаты Победы. 1941–1945 года», посвященных историям жителей Рязанской области. Полученные биографии загрузили в проект «Лица Победы».