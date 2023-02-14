«Все начинается с любви»: Навка призналась Пескову в сильных чувствах

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Многие знаменитости в День всех влюбленных делятся фотографиями с возлюбленными и признаются друг другу в чувствах. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка не стала исключением.

В своем блоге фигуристка поздравила с праздником супруга, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Она опубликовала совместное фото и подписала его строчками поэта Роберта Рождественского.

— Все начинается с любви… Твердят: «Вначале было слово…». А я провозглашаю снова: все начинается с любви!.. Все начинается с любви: и озаренье, и работа, глаза цветов, глаза ребенка — все начинается с любви, — написала Навка в своем Telegram-канале.

В августе прошлого года Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили седьмую годовщину свадьбы. Пара знакома с 2010 года. В конце 2014 года официальный представитель Кремля развелся со второй женой и узаконил отношения с фигуристкой. У супругов есть общая дочь Надежда.

День всех влюбленных стоит отмечать в том случае, если отношение к этому празднику положительное. Тем, у кого 14 февраля вызывает не самые хорошие эмоции, лучше отказаться от этой идеи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.