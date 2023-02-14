«Рвотный рефлекс»: психолог Наумова объяснила, почему День святого Валентина вызывает раздражение

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

День всех влюбленных нужно отмечать в том случае, если отношение к этому празднику положительное. У кого же 14 февраля вызывает не самые хорошие эмоции, лучше отказаться от этой идеи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.

По ее словам, День святого Валентина уже давно не ассоциируется исключительно с праздником любящих пар. Это в некоторой степени даже семейное торжество.

— Если вас раздражает то, как вокруг влюбленные признаются в своих чувствах, а от валентинок у вас возникает рвотный рефлекс, значит, вы, скорее всего, еще не нашли свою любовь, — считает Наумова. — Дело в том, что праздники заставляют еще острее ощутить одиночество или те проблемы, от которых раньше можно было спрятаться за работой или иными заботами.

По мнению психолога, если такие эмоции вам близки, стоит задуматься о том, чтобы наладить свою личную жизнь.

— Во-первых, нужно изменить свое отношение к празднику. Перестаньте его воспринимать, как день одних лишь влюбленных пар. 14 февраля можно признаться в любви своим родным и друзьям. Во-вторых, это уже давно семейный праздник. Измените негативное восприятие этого дня, придайте этому празднику свои смыслы, которые близки вам, — порекомендовала Наумова.

И тогда, по словам специалиста, Валентинов день перестанет быть раздражителем, вызывающим негативные чувства.

Если 14 февраля вас застало в рабочей атмосфере, то вполне допустимо устроить непродолжительные посиделки с коллегами, чтобы разделить с ними эмоции любви и преданности к работе, заключила собеседница «ВМ».