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Суд в США признал россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях

Евгений Белоусов
В мире
Суд в США признал россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях
Фото: shutterstock

Присяжные в суде в американском Бостоне признали виновным в киберпреступлениях россиянина Владислава Клюшина. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил адвокат россиянина Максим Немцев.

Клюшина власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Россиянин был арестован в Швейцарии и экстрадирован в Штаты. Сам же своей вины он не признает, передает РИА Новости.

Недавно россиянина Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения в США. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. Кто такой Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина, в тюрьмах Соединенных Штатов в настоящее время находится более 60 россиян, которых приговорили к срокам по несправедливым обвинениям.

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