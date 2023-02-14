Суд в США признал россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях

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Присяжные в суде в американском Бостоне признали виновным в киберпреступлениях россиянина Владислава Клюшина. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил адвокат россиянина Максим Немцев.

Клюшина власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Россиянин был арестован в Швейцарии и экстрадирован в Штаты. Сам же своей вины он не признает, передает РИА Новости.

Недавно россиянина Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения в США. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. Кто такой Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина, в тюрьмах Соединенных Штатов в настоящее время находится более 60 россиян, которых приговорили к срокам по несправедливым обвинениям.