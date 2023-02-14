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Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества

Александр Афонин
Политика
Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым телефонный разговор, в рамках которого они обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 14 февраля.

— Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Путин и Алиев обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе. Президенты отметили важность обеспечения стабильности на границе Азербайджана и Армении, а также подтвердили настрой продолжить выполнение договоренностей, отметили на официальном сайте Кремля.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко может состояться 17 февраля. При этом подробности будут сообщены позднее.

Политика Владимир Путин Ильхам Алиев
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