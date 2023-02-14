Песков: Встреча Путина и Лукашенко может состояться 17 февраля

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко может состояться в пятницу, 17 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Может, — заявил он.

При этом Кремль сообщит подробности о встрече президентов позднее, цитирует пресс-секретаря главы РФ РИА Новости.

6 февраля Песков заявил, что Путин в течение пары месяцев может провести встречу с Лукашенко. По его словам, до этого два президента провели очередной весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Они обсудили планы по проведению высшего государственного совета Союзного государства.

5 февраля пресс-служба белорусского президента сообщила, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого они договорились определить удобную дату встречи.

Недавно официальный представитель Кремля сообщил, что российский лидер огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. При этом в конце 2022 года Путин сообщил, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года.