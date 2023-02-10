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Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Никита Худяков
Общество
Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— 21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином Дворе, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

В конце 2022 года Путин сообщил, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. При этом тогда глава государства не стал объявлять конкретную дату.

Президент отметил, что основные тезисы послания уже были отражены в других выступлениях. Отвечая на вопрос по поводу отсутствия послания в прошлом году, глава государства заявил, что причиной тому послужила высокая динамика событий.

9 января сообщалось, что Путин может провести встречу с руководителями фракций в Госдуме в начале февраля. При этом точная дата проведения мероприятия не была уточнена.

До этого глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить работу для повышения уровня жизни в новых регионах.

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