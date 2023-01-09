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СМИ: Путин встретится с лидерами фракций Госдумы в начале февраля

Араз Салехов
Общество
СМИ: Путин встретится с лидерами фракций Госдумы в начале февраля
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин может провести встречу с руководителями фракций в Госдуме в начале февраля. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил источник в Думе.

— Начало февраля, — отметил он.

При этом источник отказался называть точную дату встречи, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 января сообщил, что информацию о встрече российского лидера с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций Кремль сообщит своевременно. До этого глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что такая встреча с Путиным готовится.

Глава России сообщил, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. При этом Путин добавил, что конкретной даты он пока оглашать не будет. Лидер уточнил, что основные тезисы послания уже были отражены в других выступлениях.

В конце года Песков рассказал, что характер общения российского лидера с журналистами с учетом эпидемиологических волн не будет таким, как до пандемии. Он добавил, что опыт пандемии обязывает всех, кто отвечает за безопасность Путина, принимать меры предосторожности.

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