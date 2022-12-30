В Кремле заявили, что общение Путина с журналистами не будет прежним

Фото: Администрация президента РФ

Характер общения президента России Владимира Путина с журналистами с учетом эпидемиологических волн не будет таким, как до пандемии. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Вы видите, что и процессы мутации идут и так далее. Вы видите, какие достаточно сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее, — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что опыт пандемии обязывает всех, кто отвечает за безопасность Путина, принимать меры предосторожности.

Песков подытожил, что более свободного общения президента с журналистами можно ожидать после того, как показатели заболеваемости начнут падать, передает РИА Новости.

До этого Песков рассказал, что Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к гражданам России в привычном формате.

Кроме того, Путин сообщил, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. При этом глава государства добавил, что конкретной даты он пока оглашать не будет. Лидер уточнил, что основные тезисы послания уже были отражены в других выступлениях.