Путин обратится с новогодним поздравлением к россиянам в привычном формате

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к гражданам Российской Федерации в привычном формате. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента, оно, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

До этого Путин сообщил, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. При этом глава государства добавил, что конкретной даты он пока оглашать не будет. Лидер уточнил, что основные тезисы послания уже были отражены в других выступлениях.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию, но уже не в этом году. Он пояснил, что глава государства пока не будет «оглашать послание» в связи с «напряженным графиком», это «географически» произойдет в 2023 году.