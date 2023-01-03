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В Кремле пообещали своевременно сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы

Араз Салехов
Политика
В Кремле пообещали своевременно сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы
Фото: Администрация президента РФ

Информацию о встрече президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций Кремль сообщит своевременно. Об этом во вторник, 3 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Сообщим о сроках своевременно, — отметил он.

До этого глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что такая встреча с Путиным готовится, сообщает РИА Новости.

В конце года Песков рассказал, что характер общения российского лидера с журналистами с учетом эпидемиологических волн не будет таким, как до пандемии. Он добавил, что опыт пандемии обязывает всех, кто отвечает за безопасность Путина, принимать меры предосторожности. Песков подытожил, что более свободного общения президента с журналистами можно ожидать после того, как показатели заболеваемости начнут падать.

Путин сообщил, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. При этом глава государства добавил, что конкретной даты он пока оглашать не будет. Лидер уточнил, что основные тезисы послания уже были отражены в других выступлениях.

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