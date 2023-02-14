Административное здание предприятия загорелось в Коломне

Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Пожар произошел на территории административного здания организации по ремонту железнодорожного подвижного состава в Коломне. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 14 февраля, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

По ее словам, в настоящий момент идет тушение пожара, есть угроза распространения огня.

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В свою очередь источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что площадь возгорания достигает 900 квадратных метров.

Коломенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара. Деятельность правоохранительных органов и специальных служб на месте пожара координирует коломенский городской прокурор Александр Рубанов.

Еще одно возгорание произошло в Подмосковье на трассе М2 «Крым». Фура с горючим грузом врезалась в отбойник, в результате чего прицеп транспортного средства загорелся. Для ликвидации последствий движение на участке дороги пришлось перекрывать.