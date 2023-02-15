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Приметы и советы

В США заявили, что перехватили четыре российских самолета в небе над Аляской

Егор Провоторов
В мире
В США заявили, что перехватили четыре российских самолета в небе над Аляской
Фото: Unsplash

Североамериканское командование противовоздушной обороной (NORAD) заявило во вторник, что «обнаружило, отследило и перехватило» четыре принадлежащих России самолета, которые якобы вторглись в опознавательную зону ПВО Аляски в понедельник, 13 февраля.

При этом отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.

В командовании также добавили, что полеты самолетов РФ в зоне ПВО Аляски являются регулярными и не рассматриваются американской стороной в качестве угрозы или провокации. NORAD заявил, что ожидал подобную активность и в этой связи «был готов пресечь ее».

Подшефное Пентагону ведомство подчеркнуло, что полеты российских воздушных судов вблизи Аляски никоим образом не связаны с недавними операциями NORAD или американской армии, связанными с обнаружением в небе над Северной Америкой неопознанных летающих объектов, пишет РИА Новости.

До этого Глава NORAD Глен ван Херк не исключил, что сбитые в небе над Соединенными Штатами летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. Он подчеркнул, что окончательное заключение на этот счет должны дать разведслужбы.

Россия США Аляска Самолеты
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