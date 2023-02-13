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Глава NORAD не исключил версию внеземного происхождения сбитых над США объектов

Юлия Курганова
В мире
Глава NORAD не исключил версию внеземного происхождения сбитых над США объектов
Фото: Unsplash

Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в небе над Соединенными Штатами летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. Он подчеркнул, что окончательное заключение на этот счет должны сделать разведслужбы.

В последние дни истребители США перехватили три высотные цели неизвестного происхождения и назначения над Аляской, Канадой и озером Гурон. На брифинге у ван Херка спросили, исключают ли военные версию внеземного происхождения сбитых объектов.

— Спасибо за ваш вопрос. Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий, — заявил он.

По его словам, американские военные пока не определили, за счет чего держались в воздухе сбитые летательные аппараты, и не уверены, что речь идет о воздушных шарах, передает РИА Новости.

Власти Канады сообщили, что воздушный объект, который был сбит над территорией страны, якобы мог быть разведывательным аэростатом российского или китайского происхождения. Об этом 12 февраля сообщило издание The Globe and Mail со ссылкой на неназванного чиновника.

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