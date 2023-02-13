The Globe and Mail: Власти Канады заявили, что сбитый над страной шар мог быть российским

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Канадские власти сообщили, что воздушный объект, который был сбит над территорией страны, якобы мог быть «разведывательным аэростатом» китайского или российского происхождения. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщило издание The Globe and Mail со ссылкой на неназванного чиновника.

Власти Канады и Соединенных Штатов официально не говорили о типе летательного аппарата, который был перехвачен накануне истребителем F-22, его происхождении и назначении. Они предлагают дождаться результатов исследования обломков объекта.

— Чиновник из правительства рассказал, что предполагается, что это был разведывательный воздушный шар китайского или российского происхождения, — говорится в статье, передает РИА Новости.

Неопознанный объект, сбитый в воздушном пространстве Канады, представлял реальную угрозу для гражданской авиации. Об этом сообщила 11 февраля канадский министр обороны Анита Ананд. Она уточнила, что воздушный объект сбили примерно в 160 километрах от канадско-американской границы над территорией Канады — в центральной части области Юкон.