The Globe and Mail: Власти Канады заявили, что сбитый над страной шар мог быть российским
Канадские власти сообщили, что воздушный объект, который был сбит над территорией страны, якобы мог быть «разведывательным аэростатом» китайского или российского происхождения. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщило издание The Globe and Mail со ссылкой на неназванного чиновника.
Власти Канады и Соединенных Штатов официально не говорили о типе летательного аппарата, который был перехвачен накануне истребителем F-22, его происхождении и назначении. Они предлагают дождаться результатов исследования обломков объекта.
— Чиновник из правительства рассказал, что предполагается, что это был разведывательный воздушный шар китайского или российского происхождения, — говорится в статье, передает РИА Новости.
Неопознанный объект, сбитый в воздушном пространстве Канады, представлял реальную угрозу для гражданской авиации. Об этом сообщила 11 февраля канадский министр обороны Анита Ананд. Она уточнила, что воздушный объект сбили примерно в 160 километрах от канадско-американской границы над территорией Канады — в центральной части области Юкон.