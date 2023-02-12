Министр обороны Канады заявила, что сбитый объект представлял угрозу для гражданской авиации

Фото: Unsplash

Неопознанный объект, сбитый в воздушном пространстве Канады, представлял реальную угрозу для гражданской авиации. Об этом сообщила в субботу, 11 февраля, канадский министр обороны Анита Ананд.

— Объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов (чуть более 4000 метров — прим. «ВМ»). Он незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял реальную угрозу безопасности для гражданских судов, — заявила она на федеральном телевидении.

Ананд уточнила, что воздушный объект сбили примерно в 160 километрах от канадско-американской границы над территорией Канады — в центральной части области Юкон, передает РИА Новости.

11 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что военные самолеты сбили неопознанный воздушный объект на северо-западе страны. Он рассказал, что на фоне этого инцидента ранее днем провел телефонный разговор с американским президентом Джо Байденом.

До этого стало известно, что представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Северной Канадой, детали и его происхождение были неизвестны.