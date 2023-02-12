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Приметы и советы

NORAD обнаружило неопознанный воздушный объект в небе над Канадой

Юлия Курганова
В мире
NORAD обнаружило неопознанный воздушный объект в небе над Канадой
Фото: Pexels

Представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Северной Канадой, детали и его происхождение пока неизвестны.

— Командование подтверждает, что был обнаружен высотный объект над Северной Канадой. Хотя сейчас мы не можем разглашать подробности, которые связаны с этой активностью, обращаем внимание, что NORAD проводит постоянные операции по защите Северной Америки, — сказано в заявлении командования.

Также канадский телеканал Global News со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщил, что NORAD отслеживает один или два воздушных объекта, которые потенциально могут быть аэростатами-шпионами. Данных о том, где именно были обнаружены эти объекты и кому они могут принадлежать, пока нет, передает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает успехом то, что американские военные сбили в районе штата Аляска летательный аппарат. Об этом он заявил 10 февраля перед встречей с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Как заявили ранее в администрации Белого дома, американские истребители сбили над территорией Аляски летательный аппарат, который находился на высоте порядка 12 километров. Власти США не располагают сведениями о происхождении и возможностях аппарата.

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