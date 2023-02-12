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Трюдо сообщил, что авиация Канады и США сбила неопознанный объект на северо-западе страны

Юлия Курганова
В мире
Трюдо сообщил, что авиация Канады и США сбила неопознанный объект на северо-западе страны
Фото: pm.gc.ca

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в субботу, 11 февраля, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный воздушный объект на северо-западе страны.

— Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило его над Юконом. Самолеты США и Канады были подняты в воздух, американский F-22 успешно поразил цель, — сказано в распространенном заявлении.

Также Трюдо рассказал, что на фоне этого инцидента ранее днем провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости.

— Сейчас вооруженные силы Канады намерены извлечь и изучить обломки данного объекта. Благодарю NORAD за то, что командование стоит на защите Северной Америки, — добавил канадский премьер-министр.

Видео: Telegram / РИА Новости

До этого стало известно, что представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Северной Канадой, детали и его происхождение пока неизвестны.

Джастин Трюдо Канада Авиация Самолеты
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