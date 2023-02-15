WSJ: США намерены передать Украине якобы перехваченные у Ирана вооружения

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Военные США рассматривают возможность предоставления Украине вооружений, якобы перехваченных у иранских прокси-сил в Йемене. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских официальных лиц.

Речь идет о вооружениях, которые Тегеран якобы направлял поддерживаемым им группировкам в Йемене. Так, по информации журналистов, Киеву могут быть предоставлены 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, а также небольшое количество противотанковых ракет и более 7 тысяч бесконтактных взрывателей.

Отмечается, что Совет национальной безопасности при Белом доме отказался комментировать WSJ вышеуказанные сведения, полученные от источников.

Соединенные Штаты добиваются от Украины все более активных боевых действий, чтобы не допустить ее поражения. Последнее обернется для них потерей авторитета на мировой арене. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.