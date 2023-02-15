В Минздраве рассказали о помощи российских врачей пострадавшим от землетрясения в Турции

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Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов во вторник, 14 февраля, сообщил, что команда врачей ведущих федеральных клиник страны за неделю помогла почти 850 пострадавшим от землетрясения жителям Турции.

По его словам, команда из 11 медицинских специалистов ведущих федеральных клиник была направлена в страну по поручению президента РФ Владимира Путина. Они находились там неделю.

Группа медиков, включая травматологов, хирургов, нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов работала в составе госпиталя совместно с врачами МЧС России. Они круглосуточно обеспечивали пострадавшим специализированную помощь, говорится на канале Минздрава РФ в Telegram.

Госпиталь находился на безопасной площадке в одной из наиболее пострадавших частей региона. По его словам, в основном для диагностики травм и лечения неотложных состояний поступали пациенты в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что некоторые пострадавшие опасались обращаться в больницу из страха перед возможным обрушением и приезжали к российским врачам. Также были и те, кто целенаправленно приходил по причине высокой степени доверия к уровню российской медицины.

Из сообщения ведомства следует, что в четверг, 14 февраля, медики завершили свое участие в гуманитарной миссии и возвращаются домой.

По последней информации число погибших в Турции в результате землетрясения достигло 35 418 человек. Об этом накануне сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.