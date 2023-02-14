Число погибших при землетрясении в Турции превысило 35 тысяч человек

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Число погибших в Турции в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя землетрясение 1939 года.

Он также отметил, что погодные условия сильно затруднили спасение людей и восстановление инфраструктуры после катаклизма, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что спасатели вытащили из-под завалов женщину на юго-востоке Турции спустя 204 часа после разрушительного землетрясения.

Поисково-спасательная операция вслед за провинциями Шанлыурфа и Килис завершилась в понедельник, 13 февраля, в провинции Адана. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа проинформировал журналистов, что в настоящий момент в больницах республики на лечении остаются 19 300 человек, из них в реанимации — 3,6 тысячи.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.