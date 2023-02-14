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Женщину спасли из-под завалов спустя 204 часа после землетрясения в Турции

Евгений Белоусов
В мире
Женщину спасли из-под завалов спустя 204 часа после землетрясения в Турции
Фото: Пожарный департамент муниципалитета Стамбула / ТАСС

Спасатели вытащили из-под завалов женщину на юго-востоке Турции спустя 204 часа после разрушительных землетрясений. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает Anadolu Agency.

Иностранку по имени Муна Дабул спасли в районе Антакья провинции Хатай, передает издание.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 31 643 человека, а из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших.

Поисково-спасательная операция после серии землетрясений вслед за провинциями Шанлыурфа и Килис завершилась в понедельник, 13 февраля, в провинции Адана. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа проинформировал журналистов, что в настоящий момент в больницах республики на лечении остаются 19 300 человек, из них в реанимации — 3,6 тысячи.

Эксперт по безопасности Михаил Макеев рассказал «Вечерней Москве», что шансы на выживание после того, как человек оказался под завалами, зависят от степени повреждений, полученных в результате происшествия, а также от воздействия внешних факторов.

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