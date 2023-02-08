Есть две недели: эксперт по безопасности Макеев рассказал, как остаться в живых под завалами

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Шансы на выживание после того, как человек оказался под завалами, зависят от степени повреждений, полученных в результате происшествия, а также от воздействия внешних факторов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев, комментируя инцидент, произошедший под Тулой.

По словам эксперта, если при обрушении человеком не получены серьезные повреждения, конечности остались целы и нет опасных травм, то в таком случае есть шанс, что он сможет прожить под завалами около двух недель.

— И подобные случаи происходили в реальности. Дальнейшая жизнь зависит уже от правильности реабилитации врачами, — уточнил спикер.

Эксперт отметил, что по своей физиологии человек способен прожить без еды не менее двух-трех недель, а без воды — всего шесть дней.

— На самом деле, если у вас под завалом есть приток кислорода и ничего не продавливает, никакие части тела не повреждены, то в таком положении можно провести довольно длительное время, — продолжил собеседник «ВМ».

Чтобы обнаружить людей под завалами, на месте происшествия сначала работают кинологи.

— Специалисты ходят по территории, изучая все пространства, разбирая разруху, в надежде услышать голоса тех, кто остался под завалами, и увидеть их живыми. Они прислушиваются к любым стукам, шорохам и звукам. Кстати, я рекомендую взрослым и детям всегда иметь при себе свисток — это самый лучший способ привлечения внимания при подобных происшествиях, — сказал Макеев.

Когда человека находят, то выстраивают с ним коммуникацию: для этого проделывается узкий тоннель промеж завалов, чтобы передать пострадавшему воду и медикаменты. Также человека снабжают раствором глюкозы, чтобы поддерживать его состояние.

А потом уже начинается аккуратный разбор завалов для его спасения и дальнейшей госпитализации, заключил собеседник «ВМ».

Взрыв в жилом доме произошел вечером 7 февраля в городе Ефремов Тульской области. Инцидент привел к обрушению нескольких квартир в первом подъезде.

К ликвидации последствий аварии были привлечены силы служб экстренного реагирования, а также специальная техника. В результате взрыва погибло пять человек, еще семерых спасли из-под завалов.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.