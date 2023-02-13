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Спасательная операция завершилась в турецком регионе Адана

Егор Провоторов
В мире
Спасательная операция завершилась в турецком регионе Адана
Фото: Unsplash

Поисково-спасательная операция после серии землетрясений вслед за провинциями Шаноыурфа и Килис завершилась в понедельник, 13 февраля, в провинции Адана. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр сельского хозяйства Турции Вахит Киришчи.

— В нашей Адане завершилась поисково-спасательная операция. Мы вытащили из-под обломков 34 наших гражданина, 418 граждан погибли, — написал он в своем микроблоге.

Адана стала одной из наименее пострадавших в результате природного катаклизма провинций Турции. Там также имеются разрушенные многоквартирные дома, под обломками которых были местные жители, однако по сравнению с бедствием в Хатае, Кахраманмараше и Адыямане данный регионе понес куда меньшие потери.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа проинформировал журналистов, что в настоящий момент в больницах республики на лечении остаются 19 300 человек, из них в реанимации — 3,6 тысячи.

По последним данным, число жертв землетрясения на юго-востоке Турции достигло отметки 31 643 человека.

Землетрясение в Турции стало вторым по разрушительности в современной истории страны. Первой в списке остается катастрофа 1939 года, которая унесла жизни 32 тысяч человек.

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