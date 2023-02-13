Число жертв землетрясения в Турции превысило 31 тысячу человек

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Число жертв землетрясения на юго-востоке Турции достигло отметки 31 643 человека. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

— Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших, — цитирует сообщение РИА Новости.

Землетрясение в Турции стало вторым по разрушительности в современной истории страны. Первой в списке остается катастрофа 1939 года, которая унесла жизни 32 тысяч человек.

Для устранения последствий землетрясения на помощь Турции были отправлены сотрудники МЧС России. За время своей работы в пострадавших регионах спасатели извлекли из-под завалов более 40 человек.

Из-за ситуации, вызванной природным катаклизмом, в стране участились случаи мародерства. По информации телеканала ТRТ, сотрудники правоохранительных органов уже задержали 48 человек по подозрению в данном преступлении.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.