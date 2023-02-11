Почти 50 человек задержали по подозрению в мародерстве после землетрясений в Турции

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 48 человек, которых подозревают в мародерстве в пострадавших от землетрясения регионах. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил телеканал ТRТ.

Согласно представленной информации, подозреваемых задержали в восьми провинциях. На текущий момент специалисты проводят допрос задержанных граждан, передает ТАСС.

Землетрясение в Турции стало вторым по разрушительности в современной истории страны. По последней информации, число погибших увеличилось до 22 327 человек, а раненых — до 80 278. Первым до сих пор остается катастрофа 1939 года, унесшая жизни 32 тысяч человек.

Для устранения последствий катаклизма на помощь были отправлены сотрудники МЧС России. За время своей работы спасатели извлекли из-под завалов более 40 человек.

11 февраля в Сети появились кадры, на которых видны огромные разломы, появившиеся в земле после землетрясения в Турции. Одна из расщелин разделила на две части оливковое поле, ее глубина составила примерно 30 метров, ширина — около 200.