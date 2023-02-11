Более 22 тысяч человек погибло в результате землетрясения в Турции

Фото: Pixabay

Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 22 327 человек, раненых — до 80 278. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

— По последним данным, число погибших составляет 22 327, раненых — 80 278 человек, — цитирует министра РИА Новости.

Землетрясение в Турции стало вторым по разрушительности в современной истории страны. Раньше таковой считалась трагедия 1999 года. Тогда в результате катаклизма погибло 17 480 граждан, а пострадал 23 781 человек. Первым остается землетрясение 1939 года, унесшее жизни 32 тысяч человек.

По информации турецкого генерального департамента культурного наследия и музеев министерства культуры и туризма, после землетрясения большинство археологических памятников не пострадало. Полностью разрушенной оказалась мечеть Хабиб-и-Наджар, построенная в 638 году.

Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», могут ли такие катаклизмы повлиять на местоположение Крыма. По его эксперта, землетрясение произошло далеко от границы с полуостровом.