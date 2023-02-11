Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно о состоянии достопримечательностей после землетрясения в Турции

Александр Афонин
В мире
Стало известно о состоянии достопримечательностей после землетрясения в Турции
Фото: Pixabay

После произошедшего в Турции землетрясения большинство археологических памятников, внесенных в список Всемирного наследия, не пострадало. Об этом сообщил турецкий генеральный департамент культурного наследия и музеев министерства культуры и туризма.

Поводом для проверки состояния стала озабоченность ЮНЕСКО. Представители организации выразили тревогу, что достопримечательности Турции могли оказаться разрушенными после катаклизма. В связи с этим специалисты сразу же организовали проверку.

По окончании работ стало известно, что гора Немрут, храм Гбекли тепе, Арслантепе, старый Мардин не получили серьезных повреждений. В то же время специалисты обнаружили частичные обрушения зубцов и осыпи камней крепости Диярбакыр, а также загрязнение воды в крепости Урфы.

Кроме того, оказалась полностью разрушена мечеть Хабиб-и-Наджар, построенная в 638 году. Также рухнуло здание меджлиса Хатая, передает официальный сайт Ассоциации туроператоров России.

Землетрясение в Турции стало самым разрушительным в истории страны после природного катаклизма 1939 года, унесшего жизни 32 тысяч человек. Раньше таковой считалась трагедия 1999 года, когда погибли 17 480 граждан, а пострадал 23 781 человек.

По последней информации, число погибших в результате землетрясения превысило 21 тысячу человек. Еще 80 097 пострадали.

ЮНЕСКО Землетрясения Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Все мнения
О проекте