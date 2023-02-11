Стало известно о состоянии достопримечательностей после землетрясения в Турции

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После произошедшего в Турции землетрясения большинство археологических памятников, внесенных в список Всемирного наследия, не пострадало. Об этом сообщил турецкий генеральный департамент культурного наследия и музеев министерства культуры и туризма.

Поводом для проверки состояния стала озабоченность ЮНЕСКО. Представители организации выразили тревогу, что достопримечательности Турции могли оказаться разрушенными после катаклизма. В связи с этим специалисты сразу же организовали проверку.

По окончании работ стало известно, что гора Немрут, храм Гбекли тепе, Арслантепе, старый Мардин не получили серьезных повреждений. В то же время специалисты обнаружили частичные обрушения зубцов и осыпи камней крепости Диярбакыр, а также загрязнение воды в крепости Урфы.

Кроме того, оказалась полностью разрушена мечеть Хабиб-и-Наджар, построенная в 638 году. Также рухнуло здание меджлиса Хатая, передает официальный сайт Ассоциации туроператоров России.

Землетрясение в Турции стало самым разрушительным в истории страны после природного катаклизма 1939 года, унесшего жизни 32 тысяч человек. Раньше таковой считалась трагедия 1999 года, когда погибли 17 480 граждан, а пострадал 23 781 человек.

По последней информации, число погибших в результате землетрясения превысило 21 тысячу человек. Еще 80 097 пострадали.