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Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 21 тысячу

Евгений Жуков
В мире
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 21 тысячу
Фото: Pixabay

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило 21 тысячу человек. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

— Землетрясение, произошедшее в понедельник, стало в три раза более разрушительным по сравнению с землетрясением 1999 года в Мраморном море. Число погибших составило 21 043. 80 097 человек пострадали, — передает слова турецкого лидера ТАСС.

До этого руководитель департамента по минимизации рисков турецкого управления по ЧС Орхан Татар заявил, что сила землетрясения с точки зрения мощности была равна взрыву 500 атомных бомб.

В свою очередь специалисты МЧС России, устраняющие последствия землетрясения в Турции, извлекли из-под завалов за время своей работы более 40 человек. Помимо российских спасателей, в операции по ликвидации катастрофы принимает участие 23 иностранных отряда.

Руководство Соединенных Штатов выразило намерение выделить 85 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи после серии землетрясений в Турции и Сирии.

Землетрясения Катастрофы Смерть Турция
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