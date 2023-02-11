Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские спасатели извлекли из-под завалов в Турции более 40 человек

Евгений Жуков
В мире
Российские спасатели извлекли из-под завалов в Турции более 40 человек
Фото: МЧС

Специалисты МЧС России, устраняющие последствия землетрясения в Турции, извлекли из-под завалов за время своей работы более 40 тысяч человек. Об этом стало известно в субботу, 11 февраля.

— За время работы группировки МЧС России в Турции из-под завалов извлечены 44 человека, включая пять живых. За сутки из-под завалов извлечены 12 тел, — заявил источник ТАСС.

Помимо российских спасателей, в операции по ликвидации катастрофы принимает участие 23 иностранных отряда. В настоящее время в устранении последствий катаклизма принимает участие 61 страна.

Землетрясение в Турции стало самым разрушительным в истории страны после природного катаклизма 1939 года, унесшего жизни 32 тысяч человек. Раньше таковой считалась трагедия 1999 года, когда погибло 17 480 граждан, а пострадал 23 781.

До этого стало известно, что спасатели нашли тело матери четырехлетней девочки, которую отец спас от смерти под завалами при помощи своих объятий. Мужчина на протяжении 35 часов закрывал собой дочь от обломков, однако из-за этого сам был серьезно ранен.

МЧС Землетрясения Россия Спасатели Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Все мнения
О проекте