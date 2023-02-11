Российские спасатели извлекли из-под завалов в Турции более 40 человек

Фото: МЧС

Специалисты МЧС России, устраняющие последствия землетрясения в Турции, извлекли из-под завалов за время своей работы более 40 тысяч человек. Об этом стало известно в субботу, 11 февраля.

— За время работы группировки МЧС России в Турции из-под завалов извлечены 44 человека, включая пять живых. За сутки из-под завалов извлечены 12 тел, — заявил источник ТАСС.

Помимо российских спасателей, в операции по ликвидации катастрофы принимает участие 23 иностранных отряда. В настоящее время в устранении последствий катаклизма принимает участие 61 страна.

Землетрясение в Турции стало самым разрушительным в истории страны после природного катаклизма 1939 года, унесшего жизни 32 тысяч человек. Раньше таковой считалась трагедия 1999 года, когда погибло 17 480 граждан, а пострадал 23 781.

До этого стало известно, что спасатели нашли тело матери четырехлетней девочки, которую отец спас от смерти под завалами при помощи своих объятий. Мужчина на протяжении 35 часов закрывал собой дочь от обломков, однако из-за этого сам был серьезно ранен.