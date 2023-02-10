«Его объятия спасли девочку»: отец больше суток оберегал своим телом дочь под завалами в Турции

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Спасатели нашли тело матери четырехлетней девочки, которую отец спас от смерти под завалами при помощи своих объятий.

С начала чудовищной катастрофы ребенок находился дома вместе со своими родителями — 34-летней россиянкой Ириной Жорновой и ее мужем-турком Зеки. Однако мужчину и девочку сотрудники экстренных служб нашли вместе, а обнаружить Ирину никак не могли.

По словам подруги Жорновой, она узнала о гибели Ирины от родственников ее супруга.

— Это было ранее утро, поэтому, конечно, они были вместе, спали. Пока знаем, что они проснулись от толчков, он побежал за дочкой, взял ее на руки и встал вместе с ней в проеме дверей, а Ира встала в другом проеме. Поэтому их нашли вместе, а Иру — отдельно, — пояснила женщина.

На теле девочки остались лишь небольшие ссадины. Никаких серьезных травм она не получила — все это благодаря отцовским объятиям. Он на протяжении 35 часов закрывал собой дочь от обломков, однако из-за этого Зеки сам был серьезно ранен.

— У него болит все тело. Он иногда отключается от боли, плохо себя чувствует. Поскольку мест в больницах сейчас нет, помощь оказать не могут. Обследование пока не проводили. Мы даже не знаем, что с ним. Может, у него перелом. Все пока в ожидании. Но его объятия спасли девочку, — добавила подруга Ирины.

Зеки после катастрофы из-за шока перестал разговаривать. Родственники мужчины продолжают надеяться, что это пройдет, передает «КП».

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