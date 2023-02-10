США выделят Турции и Сирии 85 млн долларов после землетрясений

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Администрация США намерена выделить 85 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи после серии землетрясений в Турции и Сирии. Об этом сказано в заявлении, распространенном в четверг, 9 февраля, Агентством США по международному развитию.

Как следует из документа, текст которого приводит ТАСС, Вашингтон предоставит деньги на «удовлетворение растущих гуманитарных нужд», связанных с природным катаклизмом. Ведомство уточняет, что средства будут направлены по линии гуманитарных организаций на доставку срочно требуемой помощи миллионам людей в двух пострадавших государствах.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник, 6 февраля, в провинции Кахраманмараш, расположенной на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 регионах страны и соседних государствах, включая Сирию. По последней информации, в Турции погибли более 17 тысяч человек, пострадали свыше 70 тысяч.

Красный Крест оценивает количество погибших при землетрясении в Сирии в 1,5 тысяч человек. Однако даже эта цифра будет только увеличиваться.