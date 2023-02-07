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Красный крест оценил количество жертв землетрясения в Сирии в 1,5 тысячи

Евгений Белоусов
В мире
Красный крест оценил количество жертв землетрясения в Сирии в 1,5 тысячи
Фото: Unsplash

Красный крест оценивает количество погибших при землетрясении в Сирии в 1,5 тысячи человек. Однако даже эта цифра будет только увеличиваться, заявил во вторник, 7 февраля, глава делегации Международной федерации Красного креста в Сирии Мадс Бринч Хансен.

— Погибло 1509 человек и 3548 были ранены. Только в Хаме и Латакии сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Ожидается, что в течение следующих 24 часов это число резко возрастет, — заявил он на брифинге в ООН.

По словам Хансена, землетрясение обрушило в Сирии 175 зданий, передает РИА Новости.

По официальным же данным, землетрясение в Сирии, по последним данным, унесло жизни 812 человек, еще 1449 пострадали.

Российские спасатели также прибыли в зону землетрясений в Турцию. Глава МЧС России Александр Куренков добавил, что для оказания поддержки было отправлено четыре самолета, которые доставят специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что происходит на данный момент в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Землетрясения Смерть Сирия Красный Крест
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