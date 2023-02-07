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Число погибших из-за землетрясения в Сирии возросло до 812

Лейла Алиева
В мире
Число погибших из-за землетрясения в Сирии возросло до 812
Фото: Unsplash

Землетрясение в Сирии унесло жизни 812 человек, еще 1449 пострадали. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

— В провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб, Тартус число жертв возросло до 812 человек, раненых — 1449, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Российские спасатели уже прибыли в зону землетрясений в Турции и Сирии. Глава МЧС России Александр Куренков добавил, что для оказания поддержки было отправлено четыре самолета, которые доставят специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что происходит на данный момент в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца. В приморских регионах в том числе возможно возникновение цунами вследствие подводных землетрясений. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев.

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