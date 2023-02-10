Жертвами землетрясений в Турции стали 17 674 человека

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Число жертв землетрясений на территории Турции возросло до 17 674, пострадали 72 879 человек, сообщил в четверг, 9 февраля, в эфире местных телеканалов вице-президент республики Фуат Октай.

— К сожалению, вынуждены сообщить о росте числа погибших. Сейчас их 17 674 человека. 72 879 человек пострадали. Из-под завалов за последние сутки живыми удалось вызволить 121 человека, — заявил политик, слова которого приводит ТАСС.

По состоянию на 20:50 по местному времени (совпадает с московским) число погибших в результате землетрясения составляло 17 134 человека.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

В связи с землетрясением в Турции для туристов-россиян была открыта горячая линия. Граждане, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03, а тем, кто самостоятельно отправился в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.