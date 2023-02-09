Число жертв землетрясения в Турции выросло до 17 134

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Число погибших при катастрофических землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщило турецкое управление по ликвидации стихийных бедствий.

— По состоянию на 20:50 число погибших в результате землетрясения составило 17 134 человека, число раненых — 70 347 человек, — приводит сообщение РИА Новости.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

В связи с землетрясением в Турции для туристов-россиян была открыта горячая линия. Граждане, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03, а тем, кто самостоятельно отправился в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

Ученые заявляют, что серия мощных землетрясений в Турции может спровоцировать изменения в направлении движения Евразийской тектонической плиты, на которой расположен Крым, вследствие чего он может «поехать» в сторону.

«Вечерняя Москва» узнала у главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинеца, действительно ли турецкие землетрясения могут повлиять на российский полуостров.