Власти Турции сравнили силу землетрясения в стране со взрывом 500 атомных бомб

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Сила землетрясения на юго-востоке Турции с точки зрения мощности была равна взрыву 500 атомных бомб. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

— Район сильно трясло в течение примерно двух минут. Энергия, высвобожденная в результате двух землетрясений, равносильна энергии от 500 атомных бомб, — передает слова Татара РИА Новости.

До этого в Сети появились кадры, на которых видны огромные разломы, появившиеся в земле после землетрясения в Турции. Уточняется, что один из разломов разделил на две части оливковое поле, его глубина составила примерно 30 метров, ширина — около 200.

Накануне стало известно, что спасатели нашли тело матери четырехлетней девочки, которую отец спас от смерти под завалами при помощи своих объятий. Мужчина больше суток закрывал собой дочь от обломков.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны выделит пострадавшим от землетрясения гражданам пособие на аренду жилья в течение года.