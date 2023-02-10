Пострадавшим от землетрясений в Турции выплатят пособие на годовую аренду жилья

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Турецкое правительство выделит пострадавшим от землетрясения на юго-востоке страны гражданам пособие на аренду жилья в течение года, сумма которого составит около пяти тысяч лир (около 265 долларов) в месяц. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Мы окажем помощь гражданам в том, что касается аренды жилья — владельцам квартир выплатим пять тысяч лир в месяц, тем, кто арендовал квартиры (на момент катастрофы — прим. «ВМ»), — две тысячи лир, — сказал турецкий лидер.

Помимо этого, он отметил, что министерству градостроительства и окружающей среды были выданы соответствующие указания по ликвидации последствий катаклизмов.

Так, продолжил глава государства, в десяти провинциях будут вестись работы по разбору завалов и строительству жилья «в зарезервированных районах». В течение года «с божьей помощью» власти Турции завершат эту работу, цитирует Эрдогана РИА Новости.

До этого Эрдоган заявил, что количество жертв землетрясения в стране увеличилось до 18 991 человека, из-за чего катастрофа стала самой разрушительной в истории страны после природного катаклизма 1939 года.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения.