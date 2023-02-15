Берлускони выразил свою поддержку Украине

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил поддержку Киеву и надежду на дипломатическое урегулирование конфликта, который, по его словам, представляет опасность для всех. В заявлении политика на страницах в социальных сетях говорится, что путем дипломатии может стать «план Маршалла» Запада по восстановлению восточноевропейской страны.

Берлускони призвал «посмотреть на факты», согласно которым Рим всегда поддерживал украинский народ, постоянно голосуя «и в Италии, и в Европе» за помощь Киеву как путем финансирования, так и снабжения оружием.

— Я всегда был на стороне украинского народа и мира. Я выступаю за скорейшее дипломатическое решение, потому что эта война несет угрозы всем, — подчеркнул экс-премьер Италии, слова которого приводит ТАСС.

Большой резонанс в европейских политических кругах вызвало заявление Берлускони, сделанное им в воскресенье, 12 февраля. Он заявил, что не стал бы общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если бы сейчас возглавлял итальянское правительство. Также он критически отозвался о действиях украинского политика в Донбассе.