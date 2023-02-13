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Соединенные Штаты для прекращения военного конфликта должны предложить Украине многомиллиардный план восстановления страны. Такое мнение высказал лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр республики Сильвио Берлускони.

— Для достижения мира президент США Джо Байден должен сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому: «По окончании войны в твоем распоряжении будет план Маршалла по восстановлению Украины», — цитирует его издание il Messagero.

По мнению политика, план восстановления Украины может достичь шести-девяти миллиардов долларов при условии, что украинские войска срочно остановят боевые действия. Берлускони уверен, что только такие условия смогли бы убедить киевские власти прекратить огонь.

Также он подчеркнул, что если бы он был премьером, то никогда не поехал бы на переговоры с Зеленским. По его словам, украинскому лидеру достаточно было «перестать нападать на две автономные республики Донбасса», и тогда бы эскалации конфликта не произошло.

— Поэтому я оцениваю поведение этого господина очень негативно, — заключил политик.

Тот факт, что никто, кроме папы Римского, не имеет предложений по урегулированию кризиса на Украине, вызывает беспокойство. Об этом 25 января заявил Сильвио Берлускони.