Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Берлускони назвал одного человека, который знает способ решения конфликта на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Берлускони назвал одного человека, который знает способ решения конфликта на Украине
Фото: shutterstock

Тот факт, что никто, кроме папы Римского, не имеет предложений по урегулированию кризиса на Украине, вызывает беспокойство. Об этом в среду, 25 января, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

— Я обеспокоен, — хочу сказать это с предельной ясностью, — тем фактом, что никто, кроме разве что папы Римского и Святого престола, похоже, не имеет решений, ведущих к мирному урегулированию конфликта, за который мы платим невыносимую цену жизнями, страданиями, а также экономическим ущербом для всего мира, — сказал политик изданию Corriere della Sera.

Он добавил, что его партия «Вперед, Италия» поддерживает НАТО и сторону Запада.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не наблюдается перспектив для дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров о мирном урегулировании конфликта из-за того, что не знает, «жив ли» президент России Владимир Путин.

Украина Папа Римский Франциск Италия Переговоры Сильвио Берлускони
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте