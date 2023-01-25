Берлускони назвал одного человека, который знает способ решения конфликта на Украине

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Тот факт, что никто, кроме папы Римского, не имеет предложений по урегулированию кризиса на Украине, вызывает беспокойство. Об этом в среду, 25 января, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

— Я обеспокоен, — хочу сказать это с предельной ясностью, — тем фактом, что никто, кроме разве что папы Римского и Святого престола, похоже, не имеет решений, ведущих к мирному урегулированию конфликта, за который мы платим невыносимую цену жизнями, страданиями, а также экономическим ущербом для всего мира, — сказал политик изданию Corriere della Sera.

Он добавил, что его партия «Вперед, Италия» поддерживает НАТО и сторону Запада.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не наблюдается перспектив для дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров о мирном урегулировании конфликта из-за того, что не знает, «жив ли» президент России Владимир Путин.