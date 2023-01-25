Песков оценил возможность дипломатического решения конфликта на Украине

Фото: Администрация президента РФ

В настоящее время не наблюдается перспектив для дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом в среду, 25 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сейчас можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается, — приводит его слова РИА Новости.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров о мирном урегулировании конфликта из-за того, что не знает, жив ли президент России Владимир Путин.

До этого Песков заявил, что Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой на уровне законодательства. Какие законы «мешают» украинской стороне начать переговоры с Российской Федерацией, в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.

19 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что специальная военная операция на территории Украины так или иначе должна закончиться за столом переговоров. Однако пока условий для подобных контактов нет. Польский лидер напомнил, что о необходимости закончить СВО с помощью переговоров недавно заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.