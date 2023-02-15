Bloomberg сообщил о возможном внесении «Тинькофф-банка» в санкционный список

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Евросоюз изучает возможность введения санкционных мер в отношении Росбанка, банка «Тинькофф», а также Фонда национального благосостояния РФ в рамках 10-го пакета санкций. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта рестрикций.

Согласно документу, который приводит агентство, ЕС также рассчитывает предписать банкам предоставлять информацию об активах Центробанка РФ. При этом не уточняется, каких финансовых организаций может коснуться возможное предписание.

В минувший понедельник, 13 февраля, издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что четыре российских банка могут попасть в новый список санкций Евросоюза. По информации журналистов, в список подсанкционных банков может попасть «Альфа-банк».

Кроме того, десятым пакетом санкций планируется ввести запрет на импорт в Европу резины и битума из России, а также на экспорт отдельных товаров, среди которых грузовики и машины, используемые для строительства.