Российские спасатели вернулись из Турции в Москву

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Российские спасатели вернулись в Москву, завершив операцию по ликвидации последствий серии землетрясений в Турции. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба МЧС России.

Более 150 специалистов российского спасательного ведомства работали в самом пострадавшем от природного катаклизма региона Турции. Они в круглосуточном режиме вели поисково-спасательные работы и оказывали помощь местным жителям, которые пострадали в результате стихийного бедствия.

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В одном из столичных аэропортов их поприветствовал Показательный оркестр МЧС России с патриотическим репертуаром, а также Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, говорится на канале ведомства в Telegram.

До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что команда врачей ведущих федеральных клиник страны за неделю помогла почти 850 пострадавшим от землетрясения жителям Турции. По его словам, команда из 11 медицинских специалистов ведущих федеральных клиник была направлена в страну по поручению президента РФ Владимира Путина. Они находились там неделю.