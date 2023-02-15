Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Махачев заявил, что не собирается завершать карьеру

Егор Провоторов
Спорт
Махачев заявил, что не собирается завершать карьеру
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Чемпион UFC в легком весе, российский спортсмен Ислам Махачев заявил, что в ближайшее время не намерен завершать карьеру.

Боец рассказал, что не видит у себя какого-то «порога, лимита», в настоящий момент он чувствует себя лучшим в мире, с каждым боем набирая обороты и показывая лучшие результаты.

— Пока увеличиваются показатели и дальше буду продолжать. Как почувствую, что иду на спад, тогда буду думать о завершении карьеры, — подчеркнул спортсмен.

Также Махачев заявил о том, что готов провести реванш с австралийским бойцом Александром Волкановски. Он отметил, что ему без разницы, с кем выходить в октагон. При этом россиянин уточнил, что переходить в суперлегкий вес он не собирается, поскольку считает это мучением для организма, пишет ТАСС.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски в главном бою турнира UFC 284, который прошел в Перте. Бой состоял из отведенных пяти раундов. Все судьи отдали победу россиянину — 48:47, 48:47, 49:46.

UFC Россия Карьера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте