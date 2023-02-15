Махачев заявил, что не собирается завершать карьеру

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Чемпион UFC в легком весе, российский спортсмен Ислам Махачев заявил, что в ближайшее время не намерен завершать карьеру.

Боец рассказал, что не видит у себя какого-то «порога, лимита», в настоящий момент он чувствует себя лучшим в мире, с каждым боем набирая обороты и показывая лучшие результаты.

— Пока увеличиваются показатели и дальше буду продолжать. Как почувствую, что иду на спад, тогда буду думать о завершении карьеры, — подчеркнул спортсмен.

Также Махачев заявил о том, что готов провести реванш с австралийским бойцом Александром Волкановски. Он отметил, что ему без разницы, с кем выходить в октагон. При этом россиянин уточнил, что переходить в суперлегкий вес он не собирается, поскольку считает это мучением для организма, пишет ТАСС.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски в главном бою турнира UFC 284, который прошел в Перте. Бой состоял из отведенных пяти раундов. Все судьи отдали победу россиянину — 48:47, 48:47, 49:46.