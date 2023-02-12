Ислам Махачев победил Александра Волкановски в главном бою турнира UFC 284

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Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски в главном бою турнира UFC 284, который прошел в Перте.

Бой состоял из отведенных пяти раундов. Все судьи отдали победу россиянину — 48:47, 48:47, 49:46. Это был первый бой Махачева в защиту чемпионского титула UFC в легком весе. Он завоевал его после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в октябре прошлого года.

Недавно легенда смешанных единоборств — российский спортсмен Федор Емельяненко — проиграла последний бой в карьере техническим нокаутом. Он провел свой последний поединок в карьере. Его соперником был боец из США Райан Бейдер, на кону стоял чемпионский титул Bellator.

В октябре 2022 года Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. Он одержал победу нокаутом в первом раунде. Российскому бойцу 45 лет. В ММА на его счету было 40 побед и шесть поражений.

В начале осени шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил американца Кевина Холланда в первом раунде поединка UFC-279, что позволило продолжить беспроигрышную серию. Встреча закончилась удушающим приемом в исполнении Чимаева.