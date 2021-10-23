Емельяненко одержал победу над Джонсоном на первом турнире Bellator в России

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. Поединок проходил в субботу, 23 октября, на «ВТБ-Арене».

Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.

IMG_3783.MP4 / Видео: Теlegram-канал Новости Москвы

Российскому бойцу 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Джонсону 36 лет, в Bellator он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. На его счету 15 побед и восемь поражений.

Исмаилов объяснил поражение в бою с Минеевым. По словам спортсмена, во время поединка ему стало плохо из-за нехватки кислорода.

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил своего соотечественника Магомеда Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights в весе до 83,9 килограмма. Об этом стало известно в воскресенье, 17 октября.

Схватка проходила на стадионе WOW Arena в Сочи. Встреча спортсменов завершилась нокаутом в третьем раунде. По итогам боя Исмаилову потребовалась помощь медиков.

Теперь в активе у Исмаилова 18 победных встреч, три поражения и одна ничья.