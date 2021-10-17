«Не мог дышать»: Исмаилов объяснил поражение в бою с Минеевым

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прокомментировал свое поражение от Владимира Минеева в рамках турнира AMC Fight Nights 105.

По словам спортсмена, во время поединка ему стало плохо из-за нехватки кислорода.

— Я потерял сознание из-за нехватки кислорода, не мог глотнуть воздух полной грудью. Обычно со мной такого не случается — я устаю, но продолжаю работать. В этот раз я просто не мог дышать, хотя не могу сказать, что у меня были суперсложности в противостоянии, — сказал спортсмен.

Также боец рассказал о своем отношении к сопернику.

— Минеев вместо того, чтобы праздновать победу, радоваться и прыгать, подошел ко мне, помог встать. Проявил себя достойно. Я выражаю ему уважение, — сказал Исмаилов.

Спортсмен подытожил, что его карьера будет продолжаться. В настоящее время он планирует работать над всеми «неполадками» и набираться сил, передает телеканал «Матч ТВ».

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил своего соотечественника Магомеда Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights в весе до 83,9 килограмма. Об этом стало известно в воскресенье, 17 октября.

Схватка проходила на стадионе WOW Arena в Сочи. Встреча спортсменов завершилась нокаутом в третьем раунде. По итогам боя Исмаилову потребовалась помощь медиков.

Теперь в активе у Исмаилова 18 победных встреч, три поражения и одна ничья.