«Не мог дышать»: Исмаилов объяснил поражение в бою с Минеевым
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прокомментировал свое поражение от Владимира Минеева в рамках турнира AMC Fight Nights 105.
По словам спортсмена, во время поединка ему стало плохо из-за нехватки кислорода.
— Я потерял сознание из-за нехватки кислорода, не мог глотнуть воздух полной грудью. Обычно со мной такого не случается — я устаю, но продолжаю работать. В этот раз я просто не мог дышать, хотя не могу сказать, что у меня были суперсложности в противостоянии, — сказал спортсмен.
Также боец рассказал о своем отношении к сопернику.
— Минеев вместо того, чтобы праздновать победу, радоваться и прыгать, подошел ко мне, помог встать. Проявил себя достойно. Я выражаю ему уважение, — сказал Исмаилов.
Спортсмен подытожил, что его карьера будет продолжаться. В настоящее время он планирует работать над всеми «неполадками» и набираться сил, передает телеканал «Матч ТВ».
Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил своего соотечественника Магомеда Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights в весе до 83,9 килограмма. Об этом стало известно в воскресенье, 17 октября.
Схватка проходила на стадионе WOW Arena в Сочи. Встреча спортсменов завершилась нокаутом в третьем раунде. По итогам боя Исмаилову потребовалась помощь медиков.
Теперь в активе у Исмаилова 18 победных встреч, три поражения и одна ничья.