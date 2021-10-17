Минеев защитил титул AMC Fight Nights в бою с Исмаиловым

Магомед Исмаилов на тренировке Александра Емельяненко/ Фото: youtube.com/Ушатайка

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил своего соотечественника Магомеда Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights в весе до 83,9 килограмма. Об этом стало известно в воскресенье, 17 октября.

Схватка в рамках чемпионата по боевым искусствам AMC Fight Nights 105 проходила на стадионе WOW Arena в Сочи. Встреча спортсменов завершилась нокаутом в третьем раунде. По итогам боя Исмаилову потребовалась помощь медиков.

После боя победитель уличил своего противника в употреблении анаболиков для набора массы. По словам Минеева, именно по этой причине Исмаилов оказался не слишком вынослив.

— У нас же нет допинг-контроля. Но печень у всех одинаковая. И если он любитель захимичить, то это его слабое место, — заявил Минеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В активе у победителя теперь 16 выигранных боев, один проигрыш и одна ничья. У Исмаилова, в свою очередь, на счету 18 победных встреч, три поражения и одна ничья.

До этого, 24 декабря, спортсмены стали участниками драки. После одного из боев Минеев вышел в октагон, после чего вызвал на бой Исмаилова. Завязалась потасовка, и к ним подбежали несколько болельщиков, которые начали драку. В ситуацию пришлось вмешиваться сотрудникам ОМОНа.