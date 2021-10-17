XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минеев защитил титул AMC Fight Nights в бою с Исмаиловым

Полина Долганова

Спорт
Минеев защитил титул AMC Fight Nights в бою с Исмаиловым
Магомед Исмаилов на тренировке Александра Емельяненко/ Фото: youtube.com/Ушатайка

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил своего соотечественника Магомеда Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights в весе до 83,9 килограмма. Об этом стало известно в воскресенье, 17 октября.

Схватка в рамках чемпионата по боевым искусствам AMC Fight Nights 105 проходила на стадионе WOW Arena в Сочи. Встреча спортсменов завершилась нокаутом в третьем раунде. По итогам боя Исмаилову потребовалась помощь медиков.

После боя победитель уличил своего противника в употреблении анаболиков для набора массы. По словам Минеева, именно по этой причине Исмаилов оказался не слишком вынослив.

— У нас же нет допинг-контроля. Но печень у всех одинаковая. И если он любитель захимичить, то это его слабое место, — заявил Минеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В активе у победителя теперь 16 выигранных боев, один проигрыш и одна ничья. У Исмаилова, в свою очередь, на счету 18 победных встреч, три поражения и одна ничья.

До этого, 24 декабря, спортсмены стали участниками драки. После одного из боев Минеев вышел в октагон, после чего вызвал на бой Исмаилова. Завязалась потасовка, и к ним подбежали несколько болельщиков, которые начали драку. В ситуацию пришлось вмешиваться сотрудникам ОМОНа.

Читайте также:
поединокнокаутпобеда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте