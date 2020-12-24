Конфликт между бойцами Исмаиловым и Минеевым вызвал драку на турнире в Москве

Фото: pixabay.com

Перепалка между российскими бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым стала причиной драки на турнире в столице. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщило РИА Новости.

После одного из боев Минеев вышел в октагон, после чего вызвал на бой Исмаилова. Завязалась потасовка, и к ним подбежали несколько болельщиков, которые начали драку.

Отмечается, что в ситуацию пришлось вмешиваться сотрудникам ОМОНа.

Читайте также: Мужчину арестовали в Москве за дебош в ресторане